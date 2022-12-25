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Настя Ивлеева решила встретить Новый год с матерью в Петербурге

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева решила встретить Новый год с матерью в Петербурге

Российская блогерша Анастасия Ивлеева появилась в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с мамой. Это подтвердил источник Федерального агентства новостей.

Ивлеева намерена провести новогодние праздники вместе со своей мамой Натальей Никитиной. На лице телеведущей можно заметить маску, что дает понять – блогерша приболела и не хочет заразить близких, испортив тем самым всем праздник.

Ранее в СМИ писали, почему все-таки Ивлеева получила роль в телесериале «Монастырь». По мнению кинокритика Александра Голубчикова, блогерша просто стала жертвой накрутки. Режиссер сериала Александр Молочников просто использовал ее ради пиара своего проекта.
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