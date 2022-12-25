Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева во второй раз стала мамой

Актриса Мария Берсенева родила второго ребенка. Малышка появилась на свет 22 декабря, о чем Берсенева сообщила только через несколько дней, когда вернулась из клиники домой.
Звезда сериала «Маргоша» в социальных сетях поделилась фотографией новоиспеченного члена семьи. Девочка родилась здоровой с весом 3358 граммов и ростом 56 сантиметров.
Первого ребенка Берсенева родила от Гурама Кофенлу. У них растет мальчик Никита. Однако родители развелись, когда ребенку было всего полгода. Со вторым супругом, фамилию которого носит сама актриса и ее первый сын, Мария тоже развелась. По слухам, мужчина не смог справиться с популярностью супруги. Сейчас звезда старается не афишировать свою личную жизнь.