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Киевский режим определил печень военных на обучение по управлению ЗРК Patriot

Армия
Киевский режим определил печень военных на обучение по управлению ЗРК Patriot

Киевский режим определил перечень военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Этой информацией поделился представитель командования ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, военные будут проходить обучение в одной из стран Североатлантического альянса. Речь идет о перечне лиц, которые уже могут отправиться на обучение, как это было с Iris-T и NASAMS. Его цитирует газета «Общественное».

Игнат добавил, что эта техника является более сильной и дальнобойной. Однако неизвестно, в какой именно стране пройдет обучение. При этом на это уйдет два или три месяца.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за направления вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все грузы с оружием для Украины будут законной целью для Москвы.
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