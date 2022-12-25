Киевский режим определил печень военных на обучение по управлению ЗРК Patriot

Киевский режим определил перечень военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Этой информацией поделился представитель командования ВС Украины Юрий Игнат.
По его словам, военные будут проходить обучение в одной из стран Североатлантического альянса. Речь идет о перечне лиц, которые уже могут отправиться на обучение, как это было с Iris-T и NASAMS. Его цитирует газета «Общественное».
Игнат добавил, что эта техника является более сильной и дальнобойной. Однако неизвестно, в какой именно стране пройдет обучение. При этом на это уйдет два или три месяца.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за направления вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все грузы с оружием для Украины будут законной целью для Москвы.