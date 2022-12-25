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Генконсул Воропаев: все застрявшие в Хургаде клиенты iFly вернулись в Россию

Общество
Генконсул Воропаев: все застрявшие в Хургаде клиенты iFly вернулись в Россию

Все застрявшие в Хургаде клиенты авиакомпании iFly вернулись в Россию. На утро 24 декабря в городе оставались порядка 600 туристов TEZ Tour, сообщил РИА Новости российский генконсул в Хургаде Виктор Воропаев.

Часть россиян вылетела в Уфу двумя рейсами авиакомпании Corendon. Оставшиеся 400 туристов доставлены в Москву бортом Red Wings.

Авиакомпания IFly с 15 декабря перенесла или отменила рейсы в Египет из-за ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании. Позже Росавиация сообщила о проведении процедуры согласования маршрута над Сирией, но отметила, что iFly не предоставила необходимую информацию. В ведомстве также заявляли, что в документах компании на полеты были существенные недостатки.
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