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Россия закупит для Кубы зерна на 800 млн рублей

Политика
Россия закупит для Кубы зерна на 800 млн рублей

Правительство России выделило более 800 миллионов рублей на закупку зерна и его передачу Кубе в качестве гуманитарной помощи. Соответствующая информация появилась в субботу, 24 декабря, на официальном портале правовой информации.

Выделенные средства пойдут на закупку 25 тысяч тонн пшеницы, которая после будет отправлена на Кубу. Исполнителями назначены МЧС и МИД России.

О готовности Российской Федерации поставлять продовольствие в беднейшие страны заявлял президент страны Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва готова поддерживать нуждающихся, даже в случае выхода из зерновой сделки.
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