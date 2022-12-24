Россия закупит для Кубы зерна на 800 млн рублей

Правительство России выделило более 800 миллионов рублей на закупку зерна и его передачу Кубе в качестве гуманитарной помощи. Соответствующая информация появилась в субботу, 24 декабря, на официальном портале правовой информации.
Выделенные средства пойдут на закупку 25 тысяч тонн пшеницы, которая после будет отправлена на Кубу. Исполнителями назначены МЧС и МИД России.
О готовности Российской Федерации поставлять продовольствие в беднейшие страны заявлял президент страны Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва готова поддерживать нуждающихся, даже в случае выхода из зерновой сделки.