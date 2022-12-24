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Принц Гарри и Меган Маркл назвали пиар-ходом извинения таблоида Sun

Общество
Принц Гарри и Меган Маркл назвали пиар-ходом извинения таблоида Sun

Британский принц Гарри и его супруга, Меган Маркл ответили на извинения таблоида Sun за оскорбительную статью его колумниста Джереми Кларксона. Королевская чета назвала их «пиар-ходом», сообщил пресс-секретарь супругов.

Статья Джереми Кларксона вызвала бурю негодования в британском обществе. На публикацию поступила также масса жалоб в Организацию стандартов независимой прессы.

Напомним, в своей статье журналист написал, что герцогиню Сассекскую нужно провести по улицам страны голой, забрасывая экскрементами. По его словам, такого мнения придерживаются многие в британском обществе.
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