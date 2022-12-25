Инвестор Аксенова рассказала о трех правилах развития финансовой грамотности

Первым делом эксперт советует начать с изучения правил финансовой грамотности, а также аудита уже имеющихся активов, например, автомобиля или квартиры. Потом можно исследовать основы экономики и инструменты инвестирования, а затем составить инвестиционный и финансовый планы.