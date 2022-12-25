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Инвестор Аксенова рассказала о трех правилах развития финансовой грамотности

Общество
Инвестор Аксенова рассказала о трех правилах развития финансовой грамотности

Начинать учиться ставить инвестиционные цели и составлять финансовые планы следует с изучения правил финансовой грамотности. Такой совет в беседе с «Мослентой» дала инвестор и финансовый консультант Анастасия Аксенова.

Первым делом эксперт советует начать с изучения правил финансовой грамотности, а также аудита уже имеющихся активов, например, автомобиля или квартиры. Потом можно исследовать основы экономики и инструменты инвестирования, а затем составить инвестиционный и финансовый планы.

Аксенова также порекомендовала отследить собственные паттерны поведения относительно финансов. Важно понять, как к деньгам и тратам относились в семье, уточнила специалист.
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