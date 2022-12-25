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Продюсер Рудченко заявил, что Пугачева «ушла на покой»

Шоу-бизнес
Продюсер Рудченко заявил, что Пугачева «ушла на покой»

Мария Максакова считает, что певица Алла Пугачева в будущем может отыграть концерт в Киеве. Однако оперная певица подобными заявлениями лишь пытается привлечь к себе внимание, но ничего общего с реальностью это не имеет, заявил продюсер Павел Рудченко.

Алла Пугачева вряд ли согласится петь для украинской аудитории, так как она не до конца разорвала связи с Россией. Кроме того, в российских банках могут храниться ее средства, а такое выступление может выйти ей боком. Об этом Рудченко сообщил порталу BLITZ+.

Продюсер допустил, что Примадонна уже «ушла на творческий покой» и сказала все, что могла. Однако он не стал упускать тот момент, что певица действительно проявила себя как талантливый и профессиональный артист. Впрочем, даже строить карьеру с нуля в Израиле ей нет никакого смысла.
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