Продюсер Рудченко заявил, что Пугачева «ушла на покой»

Продюсер допустил, что Примадонна уже «ушла на творческий покой» и сказала все, что могла. Однако он не стал упускать тот момент, что певица действительно проявила себя как талантливый и профессиональный артист. Впрочем, даже строить карьеру с нуля в Израиле ей нет никакого смысла.