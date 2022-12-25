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BFM: открывшего стрельбу в Париже пенсионера перевели в психиатрическую больницу

Общество
BFM: открывшего стрельбу в Париже пенсионера перевели в психиатрическую больницу

Французские правоохранительные органы перевели 69-летнего пенсионера, расстрелявшего трех курдов в центре Парижа, в психиатрическую больницу. Об этом говорится в репортаже телеканала BFM.

Теперь обвиняемый находится в психиатрической лечебнице Главного управления полиции. По данным телеканала, состояние здоровья стрелка делает невозможным его содержание в следственном изоляторе.

Об аресте пожилого мужчины, применившего огнестрельное оружие на улице Д'Анжьен в Париже, сообщали 23 декабря. В ходе стрельбы он ранил четверых и убил двоих человек. По словам очевидцев, пенсионер совершил около восьми выстрелов.
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