BFM: открывшего стрельбу в Париже пенсионера перевели в психиатрическую больницу

Французские правоохранительные органы перевели 69-летнего пенсионера, расстрелявшего трех курдов в центре Парижа, в психиатрическую больницу. Об этом говорится в репортаже телеканала BFM.
Теперь обвиняемый находится в психиатрической лечебнице Главного управления полиции. По данным телеканала, состояние здоровья стрелка делает невозможным его содержание в следственном изоляторе.
Об аресте пожилого мужчины, применившего огнестрельное оружие на улице Д'Анжьен в Париже, сообщали 23 декабря. В ходе стрельбы он ранил четверых и убил двоих человек. По словам очевидцев, пенсионер совершил около восьми выстрелов.