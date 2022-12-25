BFM: открывшего стрельбу в Париже пенсионера перевели в психиатрическую больницу

Об аресте пожилого мужчины, применившего огнестрельное оружие на улице Д'Анжьен в Париже, сообщали 23 декабря. В ходе стрельбы он ранил четверых и убил двоих человек. По словам очевидцев, пенсионер совершил около восьми выстрелов.