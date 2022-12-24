Вандалы осквернили памятники советским генералам Ватутину и Зыгину в Полтаве

Вандалы осквернили памятники герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину и Герою СССР генералу Николаю Ватутину в Полтаве. По данным местных СМИ, монументы обрисовали красной краской.
Инцидент произошел в ночь на 24 декабря. Полиция проверяет информацию об осквернении памятников. Коммунальные службы еще не приняли решения о дальнейших действиях, но уже знают о случившемся.
Украинские власти демонтируют связанные с советской историей памятники и переименовывают улицы с 2015 года, когда на Украине приняли закон о декоммунизации. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на протяжении многих лет Киев проводил курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию.