Мощнейший пожар уничтожил тысячи домов в чилийском Винья-дель-Мар

В результате пожара, начавшегося вчера на восточной окраине чилийского курортного города Винья-дель-Мар, пострадало 500 семей, 30 человек получили ожоги, включая троих пожарных, и 2 человека погибло. Стихией охвачено 110 гектаров; в данный момент на большинстве участков огонь купирован, но полностью не потушен. С катастрофой борются 11 пожарных бригад, им в помощь переброшено большое количество техники, в том числе восемь пожарных самолетов и 12 вертолетов, один из которых многоцелевой AS 332 «Супер пума». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Пожары в V Регионе, где находится порт Вальпараисо и курортный городок Винья-дель-Мар, бушуют уже третью неделю. Губернатор Родриго Мундака сообщил средствам массовой информации, что за это время выгорело около 3000 гектаров эвкалиптового леса и значительная часть местного Ботанического сада. По мнению чиновника, независимо от того, что именно стало причиной возгорания в каждом конкретном случае, проблема заключается в отсутствии четкой политики в отношении несанкционированной застройки и контроля за маргинальными поселениями.
Неизбежная «социалка»
В 5 утра субботы Макарена Рипамонти, мэр Виньи-дель-Мар, пояснила, что сгоревших и поврежденных домов, постройка которых была санкционирована и официально являлась частью городского массива, — всего 131. Между тем если учитывать палаточные городки и «времянки» стихийных поселений, то эта цифра увеличивается до 500.
Возгорание произошло в «верхней» части города — зоне свалок, трущоб и палаточных городков. С учетом сложной географии Виньи-дель-Мар, (большая часть жилых кварталов расположена в холмистой местности, пересеченной оврагами), эти стихийно возникшие районы являются труднодоступными — как для жителей, так и для полиции или пожарных.
Пока не найдено никаких признаков сознательного поджога. Однако президент Чили Габриэль Борич обещал, что если таковые обнаружатся, то виновных разыщут, где бы они ни находились: «на небе, на море и на земле». Чилийский лидер отметил также, что в данной ситуации «…будет использован весь опыт, который страна накопила в борьбе с последствиями стихийных бедствий».
Губернатор региона Родриго Мундака подтвердил, что на социальную помощь пострадавшим будет выделено почти 3 миллиарда около 3 миллиардов чилийских песо — три с половиной миллиона долларов США.
Огненное проклятие
Самый масштабный пожар в регионе произошел в 2014 году в соседнем с Виньей-дель-Мар портовом городе Вальпараисо. Как и вчера, возгорание началось на окраине, в «верхней» части — на одной из 42 вальпараисских гор. Огонь двигался сверху вниз, к офисному центру и береговой линии, пожирая все на своем пути. Уничтожено 2900 домов, 12 500 человек остались без крова, 15 погибли, 500 получили ожоги разной степени тяжести. Пожар не могли потушить четыре дня, и в целом выгорело 800 гектаров.
Пабло Аллард, декан архитектурного факультета Университета развития (Universidad del Desarrollo), предлагает учредить в «высотных районах» пожарные пруды и уничтожить свалки, которые, при учете климатических особенностей Чили (отсутствие дождей 7 месяцев в году), в летний период легко становятся источниками возгорания. Казалось бы, вполне логичное решение. Но если принять во внимание дефицит пресной воды в Чили, то пожарные пруды в данный момент являются для маргинальных районов Вальпараисо и Виньи-дель-Мар непозволительной роскошью.
Сегодня 72% территории Чили в той или иной степени испытывает последствия засухи, цены на воду неуклонно растут. В стране практически нет крупных рек, а достаточное количество осадков не выпадает уже 13 лет.
Строительные компании под подозрением
Губернатор Мундака отметил:
«Мы уже неоднократно замечали, что после таких вот масштабных пожаров выгоревшие территории немедленно оказываются занятыми холдингами, которые занимаются недвижимостью. Там сразу же начинается стройка».
Он предлагает внести изменения в законодательство и закрепить эти земли за местными властями. Последние обязуются засаживать их аутохтонной растительностью, а не эвкалиптами и хвойными лесами, которые так легко воспламеняются.
В данном случае правительство Габриэля Борича показало достаточную быстроту реагирования, пообещав, что проект закона, который должен запретить продажу выгоревших территорий застройщикам и сельхозпроизводителям, будет принят в приоритетном порядке.