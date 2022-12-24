Мощнейший пожар уничтожил тысячи домов в чилийском Винья-дель-Мар

Самый масштабный пожар в регионе произошел в 2014 году в соседнем с Виньей-дель-Мар портовом городе Вальпараисо. Как и вчера, возгорание началось на окраине, в «верхней» части — на одной из 42 вальпараисских гор. Огонь двигался сверху вниз, к офисному центру и береговой линии, пожирая все на своем пути. Уничтожено 2900 домов, 12 500 человек остались без крова, 15 погибли, 500 получили ожоги разной степени тяжести. Пожар не могли потушить четыре дня, и в целом выгорело 800 гектаров.