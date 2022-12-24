Пианист Сафронов: католическое Рождество не имеет к России никакого отношения

Католическое Рождество чуждо России и не имеет никакого отношения к ее культурному коду. Об этом заявил российский пианист Лука Сафронов в беседе с изданием iReactor.
Сафронов подчеркнул, что не видит никаких причин отмечать этот праздник, поскольку он ни коим образом не относится к нашей культуре. Исторически в России закрепилось православие, поэтому Рождество здесь встречают 7 января.
Сочельник 24 декабря отмечают католики и протестанты. В этот день проходят богослужения в храмах, а простые верующие собираются всей семьей, чтобы встретить торжество в кругу самых близких людей.