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NI: Киеву не стоит рассчитывать на израильские силы ПВО

Армия
NI: Киеву не стоит рассчитывать на израильские силы ПВО

Тель-Авив не передаст Украине израильские системы ПВО «Железный купол», поскольку Россия может их перехватить и изучить. Об этом в статье для National Interest написал бригадный генерал Яков Нагель.

Автор напомнил, что накануне Вашингтон решил передать Киеву зенитные комплексы Patriot. Нагель уверен, что Москва рано или поздно завладеет ими на поле боя. Израиль же опасается такого исхода событий, поэтому своими технологиями делиться с Украиной не будет.

Кроме того, израильская армия и без того испытывает дефицит в своих частях ПВО, образующих «Железный купол». Производство новых единиц техники и обучение персонала занимают немало времени, а Тель-Авив не сможет быстро заместить отправленную технику.
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