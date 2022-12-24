Учения США на Украине с особо опасными инфекциями. События дня

В ночь на 24 декабря в Кемерове произошло возгорание в частном помещении, оборудованном под дом престарелых. Площадь пожара составила 180 кв. м. Как сообщается, данное учреждение работало нелегально. Отмечается, что ранее руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора. Хозяином оказался пастор Евангельской христианской церкви Кемерова. По его словам, таким образом он давал кров пожилым бездомным людям. По последним данным, количество погибших составило 22 человека, пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.