Учения США на Украине с особо опасными инфекциями. События дня

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщил о том, что США проводили на Украине тренировки и учения с возбудителями особо опасных инфекций. По словам Кириллова, такие выводы можно сделать, опираясь на отчет управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине.
«Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», — заявил Игорь Кириллов.
В ночь на 24 декабря в Кемерове произошло возгорание в частном помещении, оборудованном под дом престарелых. Площадь пожара составила 180 кв. м. Как сообщается, данное учреждение работало нелегально. Отмечается, что ранее руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора. Хозяином оказался пастор Евангельской христианской церкви Кемерова. По его словам, таким образом он давал кров пожилым бездомным людям. По последним данным, количество погибших составило 22 человека, пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.
Сегодня в Санкт-Петербурге на Белоостровском кладбище прошло торжественное прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Меньшиковым. Местные власти Северной столицы препятствовали захоронению погибшего героя, ссылаясь на то, что Меньшиков не являлся военнослужащим армии РФ, а находился в статусе бойца ЧВК «Вагнер». Однако после долгой борьбы с представителями Смольного мужчину удалось похоронить со всеми положенными почестями на Аллее Героев. На похоронах присутствовал предприниматель Евгений Пригожин, который рассказал о некоторых фактах жизни и гибели бойца.
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