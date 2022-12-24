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Премьер Белоруссии призвал Запад прекратить насильное насаждение демократии

Политика
Премьер Белоруссии призвал Запад прекратить насильное насаждение демократии

Западным лидерам стоит выходить из состояния перманентной конфронтации. На планете много других проблем, заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» председатель белорусского правительства Роман Головченко.

Премьер-министр призвал Запад прекратить насаждать всем свой образ мышления и смотреть на несогласные с ним страны, как на врагов. Именно это создает постоянное напряжение в мире, считает он.

Головченко напомнил, что на планете существует масса проблем, актуальность которых выше навязывания всем мнимой демократии. Только объединенными усилиями можно победить бедность, эпидемии и экологические проблемы.
мировые проблемы белоруссия запад демократия Головченко
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