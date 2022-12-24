Премьер Белоруссии призвал Запад прекратить насильное насаждение демократии

Западным лидерам стоит выходить из состояния перманентной конфронтации. На планете много других проблем, заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» председатель белорусского правительства Роман Головченко.
Премьер-министр призвал Запад прекратить насаждать всем свой образ мышления и смотреть на несогласные с ним страны, как на врагов. Именно это создает постоянное напряжение в мире, считает он.
Головченко напомнил, что на планете существует масса проблем, актуальность которых выше навязывания всем мнимой демократии. Только объединенными усилиями можно победить бедность, эпидемии и экологические проблемы.