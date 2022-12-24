ВСУ обстреляли две больницы в Донецке

Журналист уточнил, что от обстрела пострадали две больницы, а также прилегающие к ним территории. Всего, по словам главы города Александра Кулемзина, ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО, дислоцирующихся в населенном пункте Орловка. Снаряды прилетели по улице Щорса, возле Республиканской травматологии и железнодорожной больницы.