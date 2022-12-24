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ВСУ обстреляли две больницы в Донецке

Происшествия
ВСУ обстреляли две больницы в Донецке

Украинские боевики обстреляли центр Донецка вечером в субботу, 24 декабря. Под удар попали несколько медицинских учреждений, сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист уточнил, что от обстрела пострадали две больницы, а также прилегающие к ним территории. Всего, по словам главы города Александра Кулемзина, ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО, дислоцирующихся в населенном пункте Орловка. Снаряды прилетели по улице Щорса, возле Республиканской травматологии и железнодорожной больницы.

На текущей неделе это третий обстрел медучреждений со стороны ВСУ. Ранее боевики нанесли удар по центральной больнице имени Калинина, где погибли люди.
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