Председатель Сената спустил на воду ледокол, призванный усилить влияние Чили в Антарктике

Корабль предназначен для проведения исследований в регионе Антарктики, претензии на который кроме Чили предъявляет и Аргентина. Напряженность в этом регионе возросла после усиления аргентинским правительством контроля за наблюдением в Южной Атлантике путем создания Объединенного морского командования в дополнение к разработке плана радиолокации.