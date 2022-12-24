Председатель Сената спустил на воду ледокол, призванный усилить влияние Чили в Антарктике

В Чили на воду был спущен ледокол «Адмирал Виэль», который является самым большим судном этого типа из когда-либо построенных в Южной Америке. В церемонии принял участие председатель Сената страны Альваро Элизальде.
Корабль предназначен для проведения исследований в регионе Антарктики, претензии на который кроме Чили предъявляет и Аргентина. Напряженность в этом регионе возросла после усиления аргентинским правительством контроля за наблюдением в Южной Атлантике путем создания Объединенного морского командования в дополнение к разработке плана радиолокации.
В конце июля 2022 года командование аэрокосмического наблюдения Аргентины якобы обнаружило пять нерегулярных рейсов, направляющихся к Фолклендским островам, которые вылетели с территории Чили. В ответ Антарктиду посетил глава штаба Вооруженных сил Аргентины Хуан Мартин Палео.