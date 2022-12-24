Умер солист Faithless Макси Джазз

В ночь на субботу, 24 декабря не стало солиста британской электронной группы Faithless Макси Джазза. Об этом сообщила соосновательница коллектива, ди-джей Систер Блисс в своих социальных сетях.
Группа Faithless была основана в 1995 году и стала известна благодаря композициям Salva Mea, Insomnia и God Is A DJ. Вместе с Джаззом и Блисс в проекте участвовал мультиинструменталист Армстронг Ролло, который приходится старшим братом певице Дайдо.
Для многих ценителей качественной танцевальной музыки это действительно большая утрата. Направления транса, трип-хопа и хауса потеряли одного из самых выдающихся своих представителей.