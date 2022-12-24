Умер солист Faithless Макси Джазз

Группа Faithless была основана в 1995 году и стала известна благодаря композициям Salva Mea, Insomnia и God Is A DJ. Вместе с Джаззом и Блисс в проекте участвовал мультиинструменталист Армстронг Ролло, который приходится старшим братом певице Дайдо.