Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Умер солист Faithless Макси Джазз

Шоу-бизнес
Умер солист Faithless Макси Джазз

В ночь на субботу, 24 декабря не стало солиста британской электронной группы Faithless Макси Джазза. Об этом сообщила соосновательница коллектива, ди-джей Систер Блисс в своих социальных сетях.

Группа Faithless была основана в 1995 году и стала известна благодаря композициям Salva Mea, Insomnia и God Is A DJ. Вместе с Джаззом и Блисс в проекте участвовал мультиинструменталист Армстронг Ролло, который приходится старшим братом певице Дайдо.

Для многих ценителей качественной танцевальной музыки это действительно большая утрата. Направления транса, трип-хопа и хауса потеряли одного из самых выдающихся своих представителей.
Электронная музыка танцевальная музыка faithless
Военкоры ФАН
Лучшие в аду