Украина обсуждает возможность покупки альтернативных источников энергии

Украина рассматривает возможность закупки альтернативных источников энергии. Об этом сообщил председатель Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на канале «Рада».
«Были определенные договоренности и на сегодняшний день около двух десятков электростанций, которые уже готовы», – сказал он.
Сейчас стоит вопрос их оплаты. Средства будут взяты из государственного бюджета, либо из финансовой помощи Запада. После завершения процесса покупки их будет необходимо доставить в страну и установить.
Председатель отметил, что перед запуском необходимо пройти некоторую бюрократическую процедуру. По оценке Геруса, первые электростанции могут начать работать через два месяца.