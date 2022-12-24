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Украина обсуждает возможность покупки альтернативных источников энергии

Политика
Украина обсуждает возможность покупки альтернативных источников энергии

Украина рассматривает возможность закупки альтернативных источников энергии. Об этом сообщил председатель Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на канале «Рада».

«Были определенные договоренности и на сегодняшний день около двух десятков электростанций, которые уже готовы», – сказал он.

Сейчас стоит вопрос их оплаты. Средства будут взяты из государственного бюджета, либо из финансовой помощи Запада. После завершения процесса покупки их будет необходимо доставить в страну и установить.

Председатель отметил, что перед запуском необходимо пройти некоторую бюрократическую процедуру. По оценке Геруса, первые электростанции могут начать работать через два месяца.
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