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Новак заявил о невозможности замещения России на рынке энергоресурсов

Экономика
Новак заявил о невозможности замещения России на рынке энергоресурсов

Энергоресурсы России нельзя заменить на рынке или отрезать от него. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с ТАСС.

Политик отметил, что темпы потребления энергоресурсов только наращиваются, поэтому сложно представить мировую экономику без российского сырья. Кроме того, их невозможно заместить, так как Москва поставляет порядка 20% мирового экспорта газа и более 20% нефти. Россия находится на третьем месте среди других стран по поставкам угля.

Ранее Новак заявлял, что энергоресурсы России будут востребованы по всему миру, так как они дают толчок экономическому развитию. Кроме того, углеводороды будут и дальше основой энергобаланса, поэтому их не смогут заменить ветровая или солнечная генерация.
Новак энергоресурсы поставки
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