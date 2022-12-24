Новак заявил о невозможности замещения России на рынке энергоресурсов

Ранее Новак заявлял, что энергоресурсы России будут востребованы по всему миру, так как они дают толчок экономическому развитию. Кроме того, углеводороды будут и дальше основой энергобаланса, поэтому их не смогут заменить ветровая или солнечная генерация.