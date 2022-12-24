Сальдо считает обстрел Херсона ВСУ отвратительной провокацией

Обстрел Херсона со стороны Вооруженных сил Украины является «отвратительной провокацией», чтобы обвинить в смерти мирного населения российских военных. К такому выводу пришел врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинские войска обстреляли город блуждающим минометным подразделением. Атака велась с севера и северо-запада Херсона. Сальдо добавил, что ВСУ часто обстреливают населенные пункты и сразу сбегают, чаще всего на гражданских автомобилях.
Киевский режим должен ответить за свои преступления и за приказы стрелять по жилым районам. Об этом врио губернатора Херсонской области написал в своем Telegram-канале.