КИБЕР ФРОНТ Z: какие перемены ожидают Санкт-Петербург в будущем

На собрании КИБЕР ФРОНТА Z спикеры, эксперты и гости обсудили глобальные проблемы Санкт-Петербурга и внесли предложения по их решению. Были предложены варианты, как улучшить Северную столицу совместными усилиями.
По мнению координатора градозащитного сообщества «Петербург — город перемен» Дарьи Гавриловой, на данный момент существует три главные проблемы. Первая из них — транспортная: город продолжает стоять в пробках, не хватает мест для парковок. Во многом осложнение развития транспортной сети обусловлено обилием естественных водоемов. Эта ситуация точно требует решения и не терпит отлагательств. Вторая проблема — мусорная. Объемы переработки отходов в городе и области крайне низки.
Многие эксперты оценивают сложившееся положение как «грань мусорной катастрофы». И третья область, требующая скорейшей реформы, — разрушение исторического центра Санкт-Петербурга. Обтянутые сеткой памятники архитектуры стоят так по нескольку лет. Зачастую инвесторам выгоднее построить новый дом, чем восстановить старинный особняк. Дарья поделилась, что ее сообщество уже много сделало для города, но планы перед активистами стоят глобальные.
«Мы провели нереальное количество всевозможных акций, субботников, мы выезжаем в приюты. Мы помогаем не словом, а делом. Мы спасли Заневский парк от безобразия, которое там творилось. Мы спасли скейт-площадку в Приморском районе. На самом деле у нас много побед, их так не перечислишь. Хотелось бы, чтобы было больше людей, и проблемы решались намного быстрее, намного глобальнее, нежели есть сейчас», — сказала Гаврилова.
Дарья Гаврилова высоко оценила деятельность площадки КИБЕР ФРОНТА Z.
«Это очень здорово, что есть такие площадки, где можно заявить о себе, можно быть услышанными, где приходит замечательная публика», — подытожила активистка.