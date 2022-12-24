КИБЕР ФРОНТ Z: какие перемены ожидают Санкт-Петербург в будущем

По мнению координатора градозащитного сообщества «Петербург — город перемен» Дарьи Гавриловой, на данный момент существует три главные проблемы. Первая из них — транспортная: город продолжает стоять в пробках, не хватает мест для парковок. Во многом осложнение развития транспортной сети обусловлено обилием естественных водоемов. Эта ситуация точно требует решения и не терпит отлагательств. Вторая проблема — мусорная. Объемы переработки отходов в городе и области крайне низки.