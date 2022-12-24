Дистанцироваться от Украины: политолог Колчин об устремлениях европейской политической элиты

Французский политик, экс-депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома Джо Байденом может стать предвестником третьей мировой войны.
«Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших», — высказался он.
Филиппо не единожды выступал с критикой западных стран за финансовую поддержку Украины и поставки техники киевской военщине. По его мнению, все это затягивает конфликт в восточноевропейской стране.
Данную позицию европейского политика в беседе с ФАН прокомментировал эксперт-аналитик Петр Колчин.
«В западных политических кругах все более нарастает тенденция антикиевских настроений, и подобное заявление во многом является ее отражением, — считает он. — В первую очередь уже существует устойчивое мнение, что украинский кризис является угрозою всему европейскому пространству и не только высасывает из Евросоюза ресурсы, но и ведет к повышению уровня нестабильности на евразийском пространстве».
Понимание этого наблюдается не только в политическом классе стран ЕС, но и среди рядового населения, что приобретает массовый характер. Это особенно заметно в свете волнений, охвативших многие европейские государства.
В связи с этим определенные европейские элиты стараются, как можно быстрей дистанцироваться от Украины, видя в украинском кризисе угрозу для своих стран, резюмирует Колчин.
Ранее издание Newsweek предположило, что Украина в критический момент может лишиться военной помощи НАТО.