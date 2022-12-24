Турецкая «Партия демократии народов» осудила нападение на курдов в Париже

Стоит отметить, что подобные атаки во Франции уже случались и прежде. В начале 2013 года были убиты три женщины, которые входили в состав РПК. Несмотря на то, что нынешним стрелком двигали личные мотивы, проблема с мигрантами в республике стоит довольно остро. Как сообщил накануне Дарманен, на территории страны за последние два года удалось предотвратить девять попыток терактов со стороны правых радикалов.