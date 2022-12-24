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Турецкая «Партия демократии народов» осудила нападение на курдов в Париже

Весь мир
Турецкая «Партия демократии народов» осудила нападение на курдов в Париже

Представители «Партии демократии народов» заявили, что «могут догадаться, кто был зачинщиком атаки».

Турецкая «Партия демократии народов» (ПДН), отстаивающая права национальных меньшинств в республике, осудила нападение на курдскую общину в Париже.

Накануне 69-летний француз, недавно освобожденный из предварительного заключения, устроил стрельбу в курдском культурном центре и расположенном напротив ресторане, прежде чем был обезврежен и задержан. Ранее он находился под следствием за нападение на мигрантов в 2021 году.

Как сообщается, все трое погибших в результате инцидента — курды. После атаки члены диаспоры устроили в Париже череду демонстраций, сопровождающуюся стычками с полицией и погромами. Манифестация, за которой последовали беспорядки, прошла и 24 декабря. Ситуацию обострила позиция властей, которые не стали классифицировать нападение как теракт.

В ПДН заявили, что «могут догадаться, кто является зачинщиками атаки», явно подразумевая Турцию, и призвали всех выразить солидарность с курдским народом в Европе.

Анкара действительно не отличается миролюбивой риторикой по отношению к курдским группировкам, которых подозревает в причастности к «Рабочей партии Курдистана» (РПК). В то же время в ряде стран Европы проживает немало мигрантов — представителей курдской общины. Тем не менее в нынешнем инциденте участие Турции выглядит маловероятным: судя по сообщениям СМИ, у француза-стрелка, помимо нарушений психики, наблюдалась личная неприязнь к мигрантам.

Официальные лица Франции также осудили произошедшее. В частности, президент республики Эммануэль Макрон заявил, что курдская община подверглась «отвратительной атаке», а министр внутренних дел Жеральд Дарманен при этом отметил, что целью нападавшего явно были иностранцы.

Стоит отметить, что подобные атаки во Франции уже случались и прежде. В начале 2013 года были убиты три женщины, которые входили в состав РПК. Несмотря на то, что нынешним стрелком двигали личные мотивы, проблема с мигрантами в республике стоит довольно остро. Как сообщил накануне Дарманен, на территории страны за последние два года удалось предотвратить девять попыток терактов со стороны правых радикалов.
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