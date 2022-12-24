Бывшая глава Alameda Эллисон созналась в обмане инвесторов криптобиржи FTX

Эллисон, Бэнкмана-Фрида и еще одного соучредителя FTX Гэри Ванга обвинили в мошенничестве в связи с крахом криптовалютной биржи. По информации обвинения, Бэнкман-Фрид тратил деньги клиентов на дорогие офисы и недвижимость на Багамских островах, а также вливал их в спекулятивные венчурные инвестиции.