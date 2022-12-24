Оболоник рассказал о поиске Молдавией и Приднестровьем решений энергетической проблемы

Сейчас стороны сошлись на том, что Приднестровье получает весь объем газа (5,7 млн «кубов» в сутки) и поставляет в Молдавию полный объем электроэнергии, а сама Молдавия получает голубое топливо для собственных нужд из альтернативных источников.