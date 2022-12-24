Оболоник рассказал о поиске Молдавией и Приднестровьем решений энергетической проблемы

Тирасполь и Кишинев занимаются поиском путей взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. Об этом сообщил министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник в эфире программы «КЭБ» на телеканале «Первый Приднестровский».
По его словам, сторонами в том числе рассматривается возможность продления нынешнего режима работы. Министр выразил надежду, что положительные итоги будут достигнуты в конструктивном диалоге.
Переговоры продолжатся в начале следующей недели. Пока наблюдаются предпосылки, что ситуация окажется спокойнее, чем месяцем ранее, добавил Оболоник.
Сейчас стороны сошлись на том, что Приднестровье получает весь объем газа (5,7 млн «кубов» в сутки) и поставляет в Молдавию полный объем электроэнергии, а сама Молдавия получает голубое топливо для собственных нужд из альтернативных источников.