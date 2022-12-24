Генерал ВС США Маккефри: украинские войска несут колоссальные потери

В интервью MSNBC он обратил внимание на уязвимую позицию ВСУ. Он также прокомментировал решение властей США поставить Украине ракетные комплексы Patriot. По его словам, эти ЗРК не изменят ситуацию «на земле», потому что российские войска обладают превосходством в авиации и артиллерии.