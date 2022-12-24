Генерал ВС США Маккефри: украинские войска несут колоссальные потери

Американский генерал Барри Маккефри заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери и находятся в опасности.
В интервью MSNBC он обратил внимание на уязвимую позицию ВСУ. Он также прокомментировал решение властей США поставить Украине ракетные комплексы Patriot. По его словам, эти ЗРК не изменят ситуацию «на земле», потому что российские войска обладают превосходством в авиации и артиллерии.
Маккефри считает, что украинская армия остро нуждается в новом вооружении. По его словам, Западу следует поставить Киеву танки M1 Abrams, а также ракеты ATACMS класса «земля — земля». Генерал убежден, что только после этого у украинской стороны может появиться возможность изменить баланс сил.