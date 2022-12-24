Ксения Собчак высказалась о новогоднем проекте телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы!»

Напомним, что в ремейке сыграли Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Клава Кока. Собчак дала понять, что ее не устроил подобранный каст, саркастично поблагодарив создателей проекта за то, что они до сих пор не добрались до боевика «Брат». Об этом она написала в своем Telegram-канале.