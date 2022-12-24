Ксения Собчак высказалась о новогоднем проекте телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы!»

Журналист и блогер Ксения Собчак негативно высказалась о новогодней пародии телеканала ТНТ на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Напомним, что в ремейке сыграли Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Клава Кока. Собчак дала понять, что ее не устроил подобранный каст, саркастично поблагодарив создателей проекта за то, что они до сих пор не добрались до боевика «Брат». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Недавно вышел первый трейлер «СамоИронии судьбы!». Внутри проекта объединили пародии на эпизоды не только из советского фильма режиссера Эльдара Рязанова, но и из других комедий тех времен. Также в картине ТНТ присутствуют отсылки на популярные зарубежные сериалы и даже музыкальные клипы.