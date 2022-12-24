В аэропорту Махачкалы баран напугал ожидающих регистрации пассажиров

Ожидающих регистрации на рейс пассажиров в махачкалинском аэропорту напугал и одновременно рассмешил неожиданно появившийся в зале баран.
Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как по багажной ленте в аэропорт проникает белый баран. Животное не кажется испуганным, заинтересованно осматривается, после чего уверенно направляется к стойке регистрации на рейс до Санкт-Петербурга.
Сотрудники аэропорта объяснили, как необычный пассажир попал в здание. Оказалось, что несколько баранов зашли на парковку. Когда их попытались прогнать, один из них забежал в багажное отделение, через которое и проник в аэропорт.
Как сообщил Telegram-канал BAZA, барана все же удалось отловить и вывести на улицу. Животное не пострадало.