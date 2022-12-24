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Режиссер Джеймс Мэнголд отреагировал на слухи о пересъемках нового «Индианы Джонса»

Общество
Режиссер Джеймс Мэнголд отреагировал на слухи о пересъемках нового «Индианы Джонса»

Предположения о том, что предстоящий фильм «Индиана Джонс и часы судьбы» подвергается пересъемкам, не соответствуют действительности. Об этом сообщил режиссер пятой части приключенческой кинофраншизы Джеймс Мэнголд.

По словам постановщика, его команда не снимает и никогда не снимала новых сцен или «альтернативных концовок». В своем посте в социальных сетях он также подчеркнул, что работа над лентой практически завершена и в скором времени фильм должен получить возрастной рейтинг.

Новый фильм об Индиане Джонсе должен выйти на большие экраны 30 июня 2023 года. Роль знаменитого археолога вновь исполнил Харрисон Форд.
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