Глава РОВС Игорь Иванов объяснил, почему важно повысить возраст призыва в России

Председатель Российского Общевоинского Союза Иванов также поделился мнением о важности образования для солдата. Собеседник поделился тем, что рассказал о собственном опыте военный службы, которая проходила в 1985-1987 годы. В конце XX века, говорит Иванов, огромная проблема заключалась в том, что во многих вузах не было военной кафедры, и студента забирали после первого-второго курса в армию. Студент служил там два года, затем возвращался в университет и — начисто не помнил ничего, что было до двух лет военной службы на учебе.