Глава РОВС Игорь Иванов объяснил, почему важно повысить возраст призыва в России

Министерство обороны России выступило с инициативой поэтапно поднять возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Об этом было объявлено во время расширенной военной коллегии ведомства 21 декабря. В присутствии президента России Владимира Путина.
Председатель Русского Общевоинского Союза Игорь Иванов рассказал ФАН, насколько актуально и важно данное предложение. Также собеседник агентства вспомнил исторический опыт России, где в XIX и XX века были разные пределы призывного возраста. Кроме этого, Иванов поделился мнением, почему в армии возникла дедовщина, которой не было в Российской Империи.
Российская Империя, рекрутские наборы и военная реформа Милютина
«Я поддерживаю идею повысить нижний и верхний пороги призывного возраста. Я могу объяснить, почему. Для этого нужно обратиться к историческому опыту нашей страны и понять, почему возраст можно и нужно увеличивать. Не нужно заглядывать слишком далеко. Достаточно вспомнить XIX век. Тогда существовали рекрутские наборы при Николае I. Максимальная планка в то время была 35 лет, и забирали не на год-два, а на длительные сроки. Кроме этого, в 1874 году появилась знаменитая военная реформа Милютина, когда окончательно установили призывной возраст. И это уже была действительно срочная служба. Призывали тогда с 21 года, и данная планка продержалась почти до конца Российской империи», — рассказал Иванов.
Добавив, что армия — это довольно суровая школа жизни. Именно поэтому призывали людей с 21 года. Солдатский труд переносить тяжело. Из-за этого «зеленых» и еще до конца не сформировавшихся юнцов в армию не призывали. Считалось, что солдат должен быть хотя бы физически сильнее, добавил Иванов. Он также отметил, что тело мужчины развивается до 21 года.
СССР
В Советском союзе не раз изменяли нижнюю планку призывного возраста. Однако она колебалась все время в пределах от 19 до 21 года, уточнил Иванов. Только в 1967 году страна получила держащийся до сих пор призывной возраст 18 лет. Тогда же сократили сроки службы от трех до двух лет, рассказал председатель РОВС.
Крупную поправку приняли 12 октября 1967 года к закону о службе. Ее суть в том, чтобы срок службы сократился с трех до двух лет, а призывать на службу стали два раза в год.
Дедовщина
«И вот никто совершенно не заметил, а на это надо обратить внимание, что именно с конца 60-х в армии начинается такая печальная вещь — дедовщина», — говорит Иванов.
По его словам, обычно дедовщину объясняют переломом трехлетней и двухлетней службы. То есть те солдаты, которые служили три года, выходит, переслуживали, а те, кто приходил на двухлетний срок, служили меньше первых.
«Здесь и зарождается дедовщина. Конечно, это может быть одним из факторов. Но на самом деле нужно отметить и другой момент. В армию стали приходить люди, которые еще не сформировались до конца физически и психологически, морально. Ведь это — юнцы с неизжитым комплексом еще такого инфантилизма, понимаете. Он может проявляться по-разному: у одних — в агрессию, у других — иначе, но все это пережитки детства еще со школы, ПТУ. И эти люди получают в руки оружие, живут в суровых условиях жесткого мужского коллектива. Это довольно сложно», — поделился своим наблюдением Иванов.
Собеседник ФАН подчеркнул, что одно дело, когда в армию приходят мужчины в возрасте 20 или 21 года, а другое, когда в нее призывают пацанов с мальчишескими представлениями.
«И мне кажется, что здесь тоже есть один из корней дедовщины. В армии до конца 60-х годов ее не было. В российской императорской армии — тоже. Дедовщина как раз и появилась с призывом 18-летних парней. На это тоже нужно обратить внимание», — отметил председатель РОВС Иванов.
Армия и учеба
Председатель Российского Общевоинского Союза Иванов также поделился мнением о важности образования для солдата. Собеседник поделился тем, что рассказал о собственном опыте военный службы, которая проходила в 1985-1987 годы. В конце XX века, говорит Иванов, огромная проблема заключалась в том, что во многих вузах не было военной кафедры, и студента забирали после первого-второго курса в армию. Студент служил там два года, затем возвращался в университет и — начисто не помнил ничего, что было до двух лет военной службы на учебе.
«Студенту просто не давали доучиться. Теперь у нас есть постоянная система отсрочек. Это правильно. Ребятам нужно получать образование. Гораздо разумнее было бы не вводить отсрочки, а увеличить призывной возраст, потому что все равно эти ребята пойдут служить позже. Если ввести такой срок службы, который был в императорской армии России, то мы получим несколько плюсов. Во-первых, в армию придут физически и психологически более подготовленные люди. Это уже будут не пацаны, а мужчины. Во-вторых, это будут люди, получившие образование, успевшие поработать. И это будет совсем другой и более серьезный контингент, чем молодежь, которая приходит сейчас», — высказал свое мнение Иванов.
Он добавил, что выступает за увеличение призывного возраст. По словам Иванова, он выступает за возвращение к историческому опыту в данном вопросе.
«Учитывая, что срок службы сейчас не два и не три года, как было раньше, а минимальный — один год, то нет смысла останавливаться на возрасте 27. Человек в 30 лет может отдать один год жизни и послужить в армии для своей страны. Он не будет терять два или три года», — заключил Иванов.
Инициатива Министерства обороны
Свою идею Министерство обороны основывает на том, что безопасность России нужно укрепить, потому что НАТО стремится нарастить «военный потенциал» у российских границ.
Кроме этого, появится возможность «по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».
Во время военной коллегии также было озвучено предложение увеличить число военных до 1,5 млн человек, в том числе 695 тысяч контрактников.