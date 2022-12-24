Колумбия закупит партию французских истребителей

Колумбия в 2022 году начала обновление своих ВВС, а французские самолеты Rafale являются одними из самых конкурентоспособных на рынки, благодаря своей цене, эффективности и функциональности. Сообщается, что именно эта совокупность факторов стала определяющий при выборе модели истребителя.