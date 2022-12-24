Колумбия закупит партию французских истребителей

Богота, 24 декабря. Государственная канцелярия Колумбии заявила, что из переговоров об обновлении военно-воздушных сил (ВВС) страны выбыли американские истребители F-16 и шведские Gripen. Вместо них планируется приобрести 16 французских самолетов Rafale.
Колумбия в 2022 году начала обновление своих ВВС, а французские самолеты Rafale являются одними из самых конкурентоспособных на рынки, благодаря своей цене, эффективности и функциональности. Сообщается, что именно эта совокупность факторов стала определяющий при выборе модели истребителя.
Еще в 2021 году в СМИ появилась информация, что французская корпорация Thales планирует разработать для Колумбии систему спутников, обеспечить ее технологиями для строительства метро в Боготе, улучшить информационную систему национальной обороны, отремонтировать старые фрегаты флота страны и построить новую штаб-квартиру для вооруженных сил.