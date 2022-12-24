Новая беда постучалась в двери американцев после рабочей поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом.
Соответствующее заявление сделала блогер и политический обозреватель Татьяна Монтян. «ПолитРоссия» приводит слова аналитика.
По мнению Монтян, присутствие украинского президента всегда дорого обходится другим государствам. В этом блогер видит дурное проклятие Зеленского, сеющее после его визита хаос и разруху или наводнение новыми проблемами.
Например, население Соединенных Штатов столкнулось с угрозой природного катаклизма после недавнего посещения Вашингтона главой украинского государства, раскрыла правду аналитик.
«Как только Зеленский уехал с Украины, тут сразу оттепель началась. Реально мистика!» — отметила Монтян.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима на переговорах с Джо Байденом пытался вызвать к себе жалость при помощи макровыражения печали. Об этом рассказал специалист по выявлению лжи Илья Анищенко.