Тысячи петербуржцев мерзнут в квартирах из-за неисправного трубопровода в Невском районе

Представители ГУП «ТЭК» подчеркнули, что технологическое нарушение было выявлено на улице Бабушкина в ходе обхода. Специалисты приняли решение о замене участка, в связи с чем была ограничена подача тепла в 188 жилых домов, расположенных в Невском районе. Отмечается, что по установленным правилам у теплоэнергетиков есть 20 часов на исправление неисправностей.