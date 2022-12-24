Тысячи петербуржцев мерзнут в квартирах из-за неисправного трубопровода в Невском районе

Сотрудники ГУП «ТЭК» приступили к работе по замене слабого участка трубопровода в Невском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе компании, из-за ремонта была ограничена подача тепла в дома горожан.
Представители ГУП «ТЭК» подчеркнули, что технологическое нарушение было выявлено на улице Бабушкина в ходе обхода. Специалисты приняли решение о замене участка, в связи с чем была ограничена подача тепла в 188 жилых домов, расположенных в Невском районе. Отмечается, что по установленным правилам у теплоэнергетиков есть 20 часов на исправление неисправностей.
С наступлением зимы жители Северной столицы стали чаще сталкиваться с коммунальными авариями и отключениями теплоснабжения. Так, 23 декабря без тепла остались жители более сотни домов на Васильевском острове. Причиной отключения горячей воды стало проведение работ по устранению дефективного участка трубопровода. Горожане неоднократно обращали внимание губернатора Александра Беглова на состояние теплосистемы, однако действенных мер по решению проблем так и не было принято.