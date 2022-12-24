Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Baijiahao: Путин подобрал безжалостный фразеологизм для описания отношений Евросоюза и США

Политика
Baijiahao: Путин подобрал безжалостный фразеологизм для описания отношений Евросоюза и США

Президент РФ Владимир Путин одной меткой фразой унизил Евросоюз. Такой вывод сделали аналитики китайского издания Baijiahao.

Авторы статьи отметили, что отношения Брюсселя и Вашингтона не так гладки, как может показаться на первый взгляд, передает «ПолитРоссия». Они объяснили, что именно Путину удалось подобрать сравнение для описания связей ЕС и США.

Российский лидер во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил, что линия Соединенных Штатов провоцирует деиндустриализацию в странах объединения. Он сказал, что ЕС столкнулись с таким отношением, поскольку разрешали американской стороне «вытирать о себя ноги».

«Путин безжалостно использовал очень наглядную метафору (для описания отношений ЕС и США. — Прим. ред.)», — сказано в публикации Baijiahao.

Стоит отметить, что отношения Брюсселя и Вашингтона ухудшились после подписания закона о снижении инфляции в США. Документ предусматривает крупные субсидии для компаний, а это, в свою очередь, может спровоцировать отток капитала из ЕС.
евросоюз путин сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду