Президент РФ Владимир Путин одной меткой фразой унизил Евросоюз. Такой вывод сделали аналитики китайского издания Baijiahao.
Авторы статьи отметили, что отношения Брюсселя и Вашингтона не так гладки, как может показаться на первый взгляд, передает «ПолитРоссия». Они объяснили, что именно Путину удалось подобрать сравнение для описания связей ЕС и США.
Российский лидер во время выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам напомнил, что линия Соединенных Штатов провоцирует деиндустриализацию в странах объединения. Он сказал, что ЕС столкнулись с таким отношением, поскольку разрешали американской стороне «вытирать о себя ноги».
«Путин безжалостно использовал очень наглядную метафору (для описания отношений ЕС и США. — Прим. ред.)», — сказано в публикации Baijiahao.
Стоит отметить, что отношения Брюсселя и Вашингтона ухудшились после подписания закона о снижении инфляции в США. Документ предусматривает крупные субсидии для компаний, а это, в свою очередь, может спровоцировать отток капитала из ЕС.