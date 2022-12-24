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Фанаты сборной Аргентины посоветовали французам перестать ныть после финала ЧМ-2022

Спорт
Фанаты сборной Аргентины посоветовали французам перестать ныть после финала ЧМ-2022

Болельщики национальной сборной Аргентины по футболу ответили французам на требование переиграть финал Чемпионата мира — 2022.

Фанаты «трехцветных» создали петицию с просьбой рассмотреть возможность повторения матча. Одним из аргументов в свою пользу французы считают «продажное судейство». Аргентинцы, в свою очередь, создали ответную петицию, где потребовали от своих оппонентов перестать жаловаться на результат финальной встречи мирового первенства.

«Французы не перестают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина — чемпион мира», — заявили южноамериканские фанаты.

Напомним, сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2022 обыграла Францию в серии послематчевых 11-метровых ударов.
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