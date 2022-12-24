Фанаты сборной Аргентины посоветовали французам перестать ныть после финала ЧМ-2022

Фанаты «трехцветных» создали петицию с просьбой рассмотреть возможность повторения матча. Одним из аргументов в свою пользу французы считают «продажное судейство». Аргентинцы, в свою очередь, создали ответную петицию, где потребовали от своих оппонентов перестать жаловаться на результат финальной встречи мирового первенства.