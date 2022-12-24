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Глава Uniper Маубах усомнился, что продажа концерна покроет затраты на его спасение

Экономика
Глава Uniper Маубах усомнился, что продажа концерна покроет затраты на его спасение

Утратив совместный бизнес с Россией, Германия вряд ли сумеет в будущем путем продажи Uniper возвратить деньги налогоплательщиков, вложенные в помощь немецкой энергокомпании. Такое мнение высказал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Такой ответ он дал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung на вопрос, увидят ли налогоплательщики вновь те средства, что были и будут израсходованы на спасение предприятия.

Маубах добавил, что эти деньги не сохранятся в Uniper по причине того, что концерн на эти средства импортирует газ по высоким ценам, чтобы затем снабжать клиентов по более доступной цене.

Власти ФРГ ранее завершили национализацию Uniper. Правительству в итоге перейдет 99% акций, а концерн получит господдержку свыше 33 млрд евро.
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