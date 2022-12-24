Киркоров и Лазарев испугали маленького кролика на съемках новогоднего шоу

Певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев напугали маленького черного кролика своими криками на съемках новогоднего проекта. Животное от резких звуков не сдержалось и «сделало свои дела» прямо на руки поп-короля.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «НеОпра, блин!», видно, как артисты радуются питомцу. Они весело поздравляют зрителей с наступающим Новым годом. Но кролик сильно испугался и начал дергаться от испуга. Киркоров, видимо, такого не ожидал и опустил кролика. Благо падение предотвратили.
Ранее Киркоров неожиданно признался, что прибегал к пластической хирургии ради того, чтобы его лицо выглядело более молодым. Свою внешность он доверил московскому хирургу Тимуру Хайдарову.