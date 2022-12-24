Нынешнее состояние Германии — следствие ее зависимого положения. Таково мнение, которое высказал ФАН историк, политолог Антон Бредихин.
Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики в интервью Bild am Sonntag выразил свою позицию, заключающуюся в том, что Германия из-за неспособности решить вопрос с энергокризисом и ряда других проблем рискует стать неблагополучным государством-банкротом
«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство… У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству», — вот цитата из интервью политика, вышедшего 24 декабря.
«Германия в первую очередь зависимое государство, не имеющее ни внешней, ни внутренней политики, — констатирует Бредихин. — Безусловно, и все свои дальнейшие шаги немцы будут полностью согласовывать с США и реализовываться их под контролем Вашингтона для осуществления той линии, которую он будет проводить».
До тех пор, пока американские войска будут находиться в Германии, до тех пор, пока немецкие политики подконтрольны американскому политическому истеблишменту все решения для реализации в Берлине будут приниматься в Вашингтоне, подчеркивает политолог.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявлял, что Германия начала поедать резервы, которые накапливались предыдущими поколениями немцев. Он также отметил, что атмосфера в ФРГ неоднозначна. Большая часть граждан подвержена влиянию СМИ, представляющих Россию в качестве «виновника» их бед.