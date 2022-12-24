Забег на Дворцовой площади в Петербурге собрал более тысячи Дедов Морозов

Шестой забег Дедов Морозов начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Он собрал более тысячи участников.
Организаторы не считают забег спортивным мероприятием. Они называют его «объединяющем событием», во время которого можно не только «бежать в удовольствие», но даже пройтись по Дворцовой площади с детьми, родными и близкими, пишет РИА Новости.
Участники пришли на забег либо в собственных костюмах Дедов Морозов, либо получили шубу, рукавицы, шапку и накладную бороду в стартовом пакете. К мероприятию подключились не только взрослые, но и дети. Для участия желающим требовалось пройти регистрацию и надеть костюм Деда Мороза.