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Кардиолог Ибрагимова рассказала, как без лекарств снизить холестерин в домашних условиях

Общество
Кардиолог Ибрагимова рассказала, как без лекарств снизить холестерин в домашних условиях

Вопрос снижения уровня «плохого» холестерина становится все актуальнее. Полезными советами на этот счет поделилась врач-кардиолог Айша Ибрагимова.

По ее словам, следует начать со снижения массы тела. Это особенно необходимо людям с жиром в районе живота. Кроме того, следует отказаться от мучного, сладостей, газировок и других вредных продуктов.

«Маргарин, пальмовое и кокосовое масло, сливочное масло, сало, жир из бекона, приготовление пищи путем жарения», — сообщила Ибрагимова в беседе с LIFE.

Вместо них в рацион следует включить цельнозерновые продукты, сырые и приготовленные овощи. Также подойдут бобовые, свежие и замороженные фрукты, постная рыба и мясо птицы.
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