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Власти Энергодара объяснили, когда жители смогут вернуться в город

Армия
Власти Энергодара объяснили, когда жители смогут вернуться в город

Жители Энергодара и многие сотрудники ЗАЭС вернутся в город в случае отсутствия опасности обстрелов со стороны ВСУ.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. По его словам, многие жители мечтают о том, чтобы вернуться домой.

«И они вернутся сюда, как только уйдет фронт от города. Все мы надеемся на то, что, когда уйдет опасность всех неприятностей касаемо конфликта, я думаю, сюда будет просто поток людей», — сообщил он.

Сеновоз выразил уверенность, что линия фронта будет отодвинута и местные жители смогут вернуться.
Энергодар всу обстрелы
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