Власти Энергодара объяснили, когда жители смогут вернуться в город

Жители Энергодара и многие сотрудники ЗАЭС вернутся в город в случае отсутствия опасности обстрелов со стороны ВСУ.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз. По его словам, многие жители мечтают о том, чтобы вернуться домой.
«И они вернутся сюда, как только уйдет фронт от города. Все мы надеемся на то, что, когда уйдет опасность всех неприятностей касаемо конфликта, я думаю, сюда будет просто поток людей», — сообщил он.
Сеновоз выразил уверенность, что линия фронта будет отодвинута и местные жители смогут вернуться.