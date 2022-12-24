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Число погибших из-за снежной бури в США выросло до 15

Происшествия
Число погибших из-за снежной бури в США выросло до 15

Порядка 15 человек погибли из-за последствий снежной бури, которая обрушилась на США, передает ТАСС.

Люди гибнут в основном из-за ДТП, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Аварии произошли в штатах Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас и Нью-Йорке.

Также в приграничном с Канадой округе Эри два человека умерли из-за того, что медики не смогли добраться до них вовремя из-за снегопада.

Ранее по меньшей мере два человека погибли и ещё 11 пострадали в результате землетрясения в американском штате Калифорния, сообщал телеканал RT.
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