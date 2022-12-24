В Петербурге коммунальщики вываливают горы снега на проезжую часть

Жители Санкт-Петербурга обнаружили метровый сугроб прямо посреди проезжей части на перекрестке улиц Кропоткина и Саблинской. Неубранный снег остался в результате халатной деятельности работников коммунальных услуг.
В Северной столице с наступлением декабря начался снежный коллапс, который осложнил жизнь горожан. В социальных сетях петербуржцы критикуют подведомственный Смольному комитет по благоустройству за бездействие, отмечая, что практически не видят спецтехники на улицах.
При этом результат «работы» коммунальщиков жители Петербурга иногда замечают. Так, на обочинах и около домов регулярно появляются снежные горы, которые сотрудники комблага должны были вывезти. Один из таких сугробов 24 декабря появился даже на проезжей части.
«Посреди Петроградки на перекрестке Кропоткина и Саблинской кто-то потерял сугроб. Хозяин, найдись!» — говорится в сообщении Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Некачественная уборка Петербурга от снега стала систематической проблемой, однако чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитают не обращать внимание на жалобы горожан.