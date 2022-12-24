Эксперты Sohu объяснили, при каких заболеваниях может меняться голос

Изменение голоса может указывать на развитие смертельно опасных заболеваний, в том числе и онкологических. Об этом заявили эксперты китайского портала Sohu. Они рассказали, при каких болезнях возникают подобные изменения.
Специалисты утверждают, что охриплость голоса, сопровождающаяся прерывистостью, может указывать на рак гортани или на паралич голосовых связок. Это обусловлено тем, что при данных заболеваниях возникает неровное дыхание, которые и является причиной изменения голоса.
Изменение голоса также характерно для болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также для других неврологических и нейродегенеративных заболеваний. Как отмечают эксперты, при болезни Паркинсона голос пациентов смягчается, а его звучание делается более монотонным.