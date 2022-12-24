Премьер Венгрии: рост цен на энергоресурсы обошелся стране в 10 млрд евро

Орбан полагает, что если бы все энергетические санкции удалось бы снять, то цены на энергоносители мгновенно бы обвалились. Кроме того, сократился бы инфляционный уровень, и Будапешт мог бы планировать в грядущем году экономический рост не на 1,5%, а даже на 5%.