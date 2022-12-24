Премьер Венгрии: рост цен на энергоресурсы обошелся стране в 10 млрд евро

Подорожание энергоресурсов из-за ситуации вокруг Украины и санкций ЕС против России обошелся венгерской экономике в 10 млрд евро. Такую сумму назвал в беседе с изданием Magyar Nemezet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его мнению, скачок цен на энергоносители подтолкнул страны к опасной ситуации. Если годом ранее Венгрия закупала ресурсы на сумму 7 млрд евро, то теперь ей пришлось отдать за них 17 млрд евро. Эта разница очень большая, указал глава правительства.
Орбан полагает, что если бы все энергетические санкции удалось бы снять, то цены на энергоносители мгновенно бы обвалились. Кроме того, сократился бы инфляционный уровень, и Будапешт мог бы планировать в грядущем году экономический рост не на 1,5%, а даже на 5%.