Согласно материалу издания «ПолитРоссия», Соединенное Королевство является страной, которая намерена как можно сильнее усугублять украинский вопрос. Она стремится к максимальной эскалации конфликта, подчеркнули обозреватели. На днях премьер-министр Британии Риши Сунак с уверенностью отметил, что в настоящий момент «не следует всерьез воспринимать требования Москвы».