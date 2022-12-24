Западная сторона уже три раза срывала диалог между Москвой и Киевом. Об этом рассказали авторы издания Reseau International.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», Соединенное Королевство является страной, которая намерена как можно сильнее усугублять украинский вопрос. Она стремится к максимальной эскалации конфликта, подчеркнули обозреватели. На днях премьер-министр Британии Риши Сунак с уверенностью отметил, что в настоящий момент «не следует всерьез воспринимать требования Москвы».
Представители прессы уже неоднократно отмечали, что глава камбина Королевства говорит о недопустимости решения конфликта путем мирного диалога. Поведение Сунака является ужасным, резюмировали авторы Reseau International.