Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Reseau International: Запад три раза срывал диалог Москвы и Киева

Политика
Reseau International: Запад три раза срывал диалог Москвы и Киева

Западная сторона уже три раза срывала диалог между Москвой и Киевом. Об этом рассказали авторы издания Reseau International.

Согласно материалу издания «ПолитРоссия», Соединенное Королевство является страной, которая намерена как можно сильнее усугублять украинский вопрос. Она стремится к максимальной эскалации конфликта, подчеркнули обозреватели. На днях премьер-министр Британии Риши Сунак с уверенностью отметил, что в настоящий момент «не следует всерьез воспринимать требования Москвы».

Представители прессы уже неоднократно отмечали, что глава камбина Королевства говорит о недопустимости решения конфликта путем мирного диалога. Поведение Сунака является ужасным, резюмировали авторы Reseau International.
украинский кризис переговоры россии и украины запад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду