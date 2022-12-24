Диетолог Гинзбург назвал популярный продукт, который снижает риск развития рака

Снизить риск развития рака поможет включение в рацион красной икры. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам врача, употребление красной икры станет профилактикой возникновения возрастных опухолей, включая рак толстой прямой кишки.
Гинзбург перечислил и другие преимущества красной икры. Она не только содержит омега-3 жирные кислоты, витамины группы B и витамин D, но и обладает противовоспалительным действием, а также снижает риск образования тромбов.
Диетолог обратил внимание на обилие магния в красной икре, который способен защитить от возрастных болезней и поднять настроение.