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Сын Лукашенко потренировался в управлении космическим кораблем «Союз МС»

Общество
Сын Лукашенко потренировался в управлении космическим кораблем «Союз МС»

Cын белорусского президента Александра Лукашенко Николай потренировался в стыковке космического корабля «Союза МС» и Международной космической станции.

Также Николай потренировался в управлении космическим кораблем на тренажере. Он прилетел вместе со своим отцом в Россию утром в субботу, 24 декабря, сообщают представители прессы.

В ходе рабочего визита в официальную Москву Лукашенко также посетит Санкт-Петербург. В Северной столице пройдет мероприятие, на котором будут присутствовать главы государств СНГ. Основной темой саммита будет продолжение и развитие сотрудничества между странами, прежде рассказывали СМИ.
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