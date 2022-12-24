Сын Лукашенко потренировался в управлении космическим кораблем «Союз МС»

В ходе рабочего визита в официальную Москву Лукашенко также посетит Санкт-Петербург. В Северной столице пройдет мероприятие, на котором будут присутствовать главы государств СНГ. Основной темой саммита будет продолжение и развитие сотрудничества между странами, прежде рассказывали СМИ.