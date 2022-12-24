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Сервис FlightRadar начал транслировать перемещение саней Санта-Клауса

Общество
Сервис FlightRadar начал транслировать перемещение саней Санта-Клауса

Пользователи Сети получили возможность отслеживать положение оленьей упряжки Санта-Клауса. Такую функцию запустил сервис FlightRadar.

С помощью этого ресурса обычно отслеживают полеты самолетов. Однако из-за того, что сани Санта-Клауса также считаются летательным аппаратом, их положение начали транслировать на FlightRadar.

Повозке присвоили позывной R3DN053 или red nose, что переводится как «красный нос». В строчке тип воздушного судна указано «сани», а регистрационный номер — HOHOHO.

Сейчас Санта-Клаус посещает жаркие страны вблизи Мадагаскара. Однако в скором времени он направится в сторону России.
санта-клаус сани flightradar
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