Сервис FlightRadar начал транслировать перемещение саней Санта-Клауса

Пользователи Сети получили возможность отслеживать положение оленьей упряжки Санта-Клауса. Такую функцию запустил сервис FlightRadar.
С помощью этого ресурса обычно отслеживают полеты самолетов. Однако из-за того, что сани Санта-Клауса также считаются летательным аппаратом, их положение начали транслировать на FlightRadar.
Повозке присвоили позывной R3DN053 или red nose, что переводится как «красный нос». В строчке тип воздушного судна указано «сани», а регистрационный номер — HOHOHO.
Сейчас Санта-Клаус посещает жаркие страны вблизи Мадагаскара. Однако в скором времени он направится в сторону России.